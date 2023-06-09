روسيا تسلّم أسرى حرب أوكرانيين إلى المجر

تسلّمت المجر "أسرى حرب أوكرانيين"، بحسب ما أعلنته الكنيسة الأرثوذكسية الروسية التي أدّت دور وسيط في العملية، في حين أسفت كييف، اليوم الجمعة، لعدم إشراكها في المفاوضات.

وأوضحت بطريركية موسكو في بيان أن نقل الأسرى جرى، الخميس، "بمباركة" البطريرك كيريل "في إطار تعاون بين الكنائس، وبناءً على طلب الجانب المجري"، مشيرةً إلى "الإنسانية المسيحية".

وأكدت بطريركية موسكو أنّ المجموعة من ترانسكارباثيا وهي منطقة في غرب أوكرانيا تضم جالية كبيرة تنطق بالمجرية.

ونقل موقع "أيه تي في. إتش يو" عن نائب رئيس الوزراء المجري زولت سيمجين المسؤول عن الشؤون الدينية قوله: "إنها لفتة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تجاه المجر، هؤلاء الناس يدينون بحريتهم لها".

وامتنع عن تقديم تفاصيل "لحماية مصالح الأشخاص المعنيين".