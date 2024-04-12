معاريف: مسيّرات انتحارية وصواريخ جوالة ضمن الرد الإيراني على إسرائيل

تصاعد الاهتمام الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بسيناريوهات الرد الإيراني على مقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا ولبنان، محمد رضا زاهدي.

ورأت صحيفة "معاريف" ليلة الجمعة، أن بإمكان طهران توجيه ردّها من جبهات عدة، بموجب قراءة لتجارب سابقة.

وقالت إن لدى إيران ترسانة صواريخ بالستية متنوعة، بعضها يعمل بالوقود الصلب وبعضها بالوقود السائل، ما يعني قدرتها على تجهيز بعض هذه الصواريخ للإطلاق بسرعة كبيرة نسبيًّا داخل إيران.

وحددت الصحيفة احتمالات عدة لإمكانية الانتقام الإيراني لمقتل زاهدي، منها على سبيل المثال إطلاق صواريخ بالستية بعيدة المدى (صواريخ خيبر شكن، بمدى 1450 كيلومترًا)، كانت كشفت عنها النقاب في كانون الثاني/ يناير 2024.

واستخدمت إيران هذه الصواريخ لضرب أهداف في إقليم بلوشستان الباكستاني، بحسب الصحيفة.

وأشارت "معاريف" إلى أن الضربات الإيرانية "شكلت فرصة لاختبار هذه الصواريخ الجديدة، وتوجيه رسالة لأمريكا وإسرائيل".