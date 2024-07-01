روسيا تعلن الطوارئ في منطقتين بسبب حرائق غابات

دفع انتشار حرائق الغابات منطقتين روسيتين إلى إعلان حالة الطوارئ، اليوم الاثنين، وسط ارتفاع حاد في درجة الحرارة خلال الصيف، بحسب "رويترز".

وقال حاكم منطقة توفا النائية في إقليم سيبيريا، إنّ السلطات اتخذت هذه الخطوة بسبب حرائق الغابات الناجمة عن الحرارة الشديدة والرياح القوية والعواصف الرعدية الجافة.

وكتب على تطبيق تيليغرام: "في الوقت الحالي، رصدنا 23 حريق غابات في أراضي الجمهورية. والتهمت النيران نحو 1700 هكتار، معظمها في مناطق جبلية يتعذر الوصول إليها".

وأضاف أن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انحسار درجات الحرارة خلال الأيام القليلة المقبلة، وسقوط الأمطار في بعض أنحاء المنطقة.

وأُعلنت حالة الطوارئ الاتحادية في جمهورية ساخا بأقصى شرقي روسيا، المعروفة أيضًا باسم ياقوتيا.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن هناك 107 حرائق غابات في أكثر من 331 ألف هكتار.

وكتبت على تطبيق تيليغرام أن طائرات مسيرة ترصد الوضع.