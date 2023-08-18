بالأرقام.. تقديراتٌ أمريكية لعدد قتلى الروس والأوكرانيين في الحرب

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تسمهم، أن عدد القتلى والجرحى من القوات الأوكرانية والروسية منذ بدء الحرب في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 يقترب من 500 ألف.

وقالت الصحيفة إن الخسائر في صفوف الجيش الروسي تقترب من 300 ألف؛ بينهم ما يصل إلى 120 ألف قتيل وما بين 170 ألفا و180 ألف مصاب.

وأضافت أن عدد القتلى في الجانب الأوكراني يقترب من 70 ألفا، أما عدد المصابين فيتراوح ما بين 100 ألف و120 ألفا.

وكانت روسيا قد بدأت ما سمتها العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا المجاورة في 24 فبراير 2022.

وطالما شككت موسكو في صحة تقارير غربية تحدثت عن تكبدها خسائر بشرية هائلة في الحرب المتواصلة منذ نحو عام ونصف العام.