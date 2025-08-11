بمبادرة ألمانية.. قمة "افتراضية" بين ترامب والأوروبيين وكييف الأربعاء

أعلن المتحدث باسم المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الإثنين، مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة أبرز الدول الأوروبية وأوكرانيا، إضافة إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي الأربعاء في "اجتماع افتراضي" يتناول ملف أوكرانيا.

ويأتي إعلان ميرتس قبل أيام من اجتماع مقرر بين الرئيسين الأمريكي والروسي.

وقال شتيفان كورنيليوس في بيان إن هذه "المباحثات" التي ستتم بمبادرة من برلين، ستتناول "التحضير لمفاوضات سلام محتملة" والقضايا "المتصلة بأراض تتم المطالبة بها وبالضمانات الأمنية"، فضلا عن "خطوات إضافية" يمكن اتخاذها "لممارسة ضغط على روسيا".