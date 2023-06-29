واشنطن: لا تقييم مستقلًا بشأن وضع بريغوجين والجنرالات الروس

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه ليس لديها أي تقييم مستقل بشأن وضع يفغيني بريغوجين قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، أو أي من الجنرالات الروس الآخرين.

وأكدت الوزارة في بيان لها أوردته وكالات الأنباء، أنها "تواصل مراقبة الوضع" في روسيا.

وألمحت الوزارة إلى أن عدم الاستقرار في بلد كبير وقوة عسكرية مثل روسيا "دائمًا ما يثير القلق".

ولفتت إلى أن أحداث، الأسبوع الماضي، في روسيا "ليس علامة على الاستقرار"، في إشارة إلى تمرد "فاغنر"، السبت الماضي، والذي انتهى سريعًا.

وأعلنت الخارجية الأمريكية استمرارها بحث الدول على عدم دعوة قوات "فاغنر" للانضمام إلى بلدانها، مبينة أنه من السابق لأوانه تحديد ما سيحدث بالضبط لقوات "فاغنر" في أي مكان.