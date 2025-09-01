ترامب: إسرائيل فقدت هيمنتها على الكونغرس وحرب غزة تضر بصورتها
العالم

بعد هجمات روسية دامية.. كييف تطلب دعما عاجلا من الناتو

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
01 سبتمبر 2025، 8:22 م

 قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن مسؤولين أوكرانيين ناقشوا، اليوم الاثنين، مع نظراء لهم من حلف شمال الأطلسي (الناتو) الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية وحاجة كييف إلى دفاعات جوية أفضل وأسلحة بعيدة المدى، وفق "رويترز".

 وأضافت الوزارة في بيان عقب اجتماع طارئ لمجلس حلف شمال الأطلسي وأوكرانيا "حث الجانب الأوكراني الدول الأعضاء في الحلف على تقديم المساعدة لأوكرانيا في تعزيز الدفاعات الجوية، ولا سيما أنظمة باتريوت وصواريخها".

وتابعت: "جرى التأكيد بشكل منفصل على الحاجة إلى صواريخ بعيدة المدى".

وأوضح البيان أن الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي نددت بالهجمات التي شنتها روسيا الأسبوع الماضي، ومنها هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على العاصمة كييف أسفر عن مقتل 25 شخصاً وأحدث دماراً كبيراً للمساكن والمباني الأخرى.

