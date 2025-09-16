الأردن يدين توسيع الجيش الإسرائيلي العملية البرية على غزة

نتنياهو: كل من لديه هاتف محمول يحمل قطعة من إسرائيل (فيديو)
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "كل من لديه هاتف محمول هو في الحقيقة يحمل قطعة من إسرائيل بين يديه"، مشيدا بقدرة تل أبيب على صنع الأدوية والأسلحة والهواتف، على حد تعبيره.

وقال نتنياهو خلال لقائه وفدا من الكونغرس الأمريكي في القدس المحتلة: "على الأمريكيين أن يدركوا حجم الفوائد التي يحصلون عليها من إسرائيل"، مشيرا إلى الهواتف المحمولة والأدوية والمواد الغذائية.

ودافع نتنياهو عن  إسرائيل في مواجهة ما اعتبره مزاعم بعزلتها على خلفية تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية في غزة وفرض قيود على شحنات الأسلحة إليها، وقال: "بعض الدول أوقفت شحنات مكونات الأسلحة، لكن هل يمكننا الخروج من هذا الوضع؟ نعم، نستطيع. فنحن نجيد إنتاج الأسلحة".

وأضاف: "كما هو الحال في مجال الاستخبارات التي نتقاسمها مع الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرا من معلوماتكم الاستخباراتية مصدره إسرائيل، وأنظمة الأسلحة لدينا نتشاركها أيضاً مع الولايات المتحدة".

وانتقل للحديث عن الصادرات الإسرائيلية موجها كلامه إلى أعضاء الوفد: "هل لديكم هواتف محمولة؟ أنتم تحملون قطعة من إسرائيل بين أيديكم. الكثير من الهواتف والأدوية والمواد الغذائية مصدرها إسرائيل. هل تتناولون الطماطم الكرزية؟ هل تعرفون أنها منتج إسرائيلي؟ أنا شخصيا لا أحبها، لكنها مثل غيرها من المنتجات العديدة التي نصدرها"، على حد قوله.

واعتبر نتنياهو أن هذه المنتجات تمثل إسهامات إسرائيلية "لخير البشرية جمعاء" وتثبت قدرة إسرائيل على الإنتاج والتصنيع، وفق قوله.

وشدد على أن بلاده ستسعى إلى تحقيق استقلالية أكبر عن الموردين الأجانب، قائلا: "في نهاية المطاف سنحقق الاستقلال الذي نحتاجه، حتى لا ينجح من في أوروبا الغربية ممن يظنون أنهم قادرون على حرماننا مما نحتاجه. نحن قادرون على كسر هذا الحصار وسنفعل ذلك".

