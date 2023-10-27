واشنطن تعلن إرسال 900 جندي أمريكي للشرق الأوسط

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوصل رسالة مباشرة إلى الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي للتحذير من استهداف الجنود الأمريكيين في المنطقة، وذلك بعد تعرض قوات أمريكية للهجوم في العراق وسوريا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن نحو 900 من القوات الأمريكية الإضافية تتجه إلى الشرق الأوسط أو وصلت في الآونة الأخيرة إلى هناك، لتعزيز الدفاعات الجوية من أجل حماية الجنود الأمريكيين، في ظل تصاعد الهجمات بالمنطقة من جماعات موالية لإيران.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في إفادة صحفية: "نُقلت الرسالة مباشرة". ولم يتطرق لتفاصيل.

وجاءت تصريحات كيربي في الوقت الذي لا يزال يستشعر فيه المسؤولون الأمريكيون القلق بشأن اتساع الصراع في الشرق الأوسط بعد هجوم مسلحي حركة حماس، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على إسرائيل مع تكثيف وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) للمراقبة ونشرها قطعًا عسكرية إضافية وأفرادًا في المنطقة.