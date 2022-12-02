كييف: سفارات أوكرانية تتلقى "طرودا دموية" داخلها عيون حيوانات

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم الجمعة أن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت "طرودا دموية" تحتوي على عيون حيوانات، بعد إرسال سلسلة من الطرود المفخخة لمقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.

وكتب المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو على "فيسبوك" أن طرودا تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزة أُرسلت لسفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.

وأمس الخميس، أفاد مسؤول أوكراني كبير أن ثلاث بعثات دبلوماسية أوكرانية تلقت رسائل تهديد مغموسة بسائل أحمر، وذلك بعد يوم من انفجار طرد ملغوم في سفارة بلاده في إسبانيا.

ونقلت وكالة إنترفاكس الأوكرانية للأنباء عن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا وصف هذه الحوادث بأنها محاولة لترهيب الدبلوماسيين الأوكرانيين.

ونسبت إليه قوله للتلفزيون الوطني: "إذا بدأوا بالفعل في مهاجمة السفارات... فهذا يعني أنهم يخافون منا ويحاولون إيقافنا".

وقال: "كان داخل هذه الرسائل تهديد رمزي لأوكرانيا... كانت جميع الأظرف مغموسة بسائل أحمر وقت استلامها"، وأحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.