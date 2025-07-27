فون دير لاين: اتفاق الرسوم مع واشنطن "أفضل الممكن"

دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة، الأحد، واصفة إياه بأنه "أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه".

وشددت على ضرورة عدم التقليل من شأن الاتفاق في ظل التهديدات الأمريكية بفرض رسوم جمركية 30 في المئة على التكتل، بحسب "رويترز".

وأكدت فون دير لاين أن الاتفاق ينص على فرض رسوم أساسية 15 في المئة على معظم السلع الأوروبية المصدرة إلى الولايات المتحدة، ومنها السيارات وأشباه الموصلات والمنتجات الدوائية.

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وفي المقابل، ينص الاتفاق على عدم فرض أي رسوم على بعض المنتجات الاستراتيجية، مثل الطائرات وقطع غيارها وبعض المواد الكيماوية وعدد من الأدوية. وأضافت أنه لم يُتخذ بعد قرار بشأن الرسوم الجمركية على النبيذ والمشروبات الروحية.

وردا على سؤال عن رأيها فيما إذا كانت نسبة 15 في المئة صفقة جيدة لمصنعي السيارات الأوروبيين، قالت فون دير لاين للصحفيين "15 في المئة ليست بالأمر الهيّن، لكنها أفضل شيء كان يمكن الحصول عليه".

والتزم الاتحاد الأوروبي بشراء غاز طبيعي مسال ووقود نووي من الولايات المتحدة بقيمة 750 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. وقالت فون دير لاين "ما زال لدينا كثير من الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يدخل عبر الأبواب الخلفية".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت إنهاء واردات الغاز الروسي تماما بحلول أول يناير/كانون الثاني 2028.

وأضافت فون دير لاين قبل مغادرتها إسكتلندا "الاتفاق الذي أبرم اليوم يوفر اليقين في أوقات يسودها عدم اليقين، ويمنح الاستقرار والقدرة على التنبؤ (بالتطورات مستقبلا)".