بريطانيا: بوتين قد يستغل محادثات السلام لإعادة تجهيز جيشه
قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة أجرتها معه صحيفة تليجراف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل محادثات السلام مع الجنود الروس في أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته قبل شن هجوم آخر.
وذكرت الصحيفة أن كليفرلي كشف عن مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات بينما يقوم بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة.
ونقلت تليجراف عن كليفرلي قوله إن ثمة احتمال "أن يستغل بوتين فحسب وقف إطلاق النار لتدريب المزيد من القوات وإنتاج المزيد من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها".
وفي الوقت ذاته، قالت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إنها "غاضبة" من بيان أصدرته نظيرتها الفرنسية أيد خططا لتشكيل محكمة للنظر في جرائم حرب قد تكون ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.
وانتقدت وزارة الخارجية الروسية في بيان الخطط الخاصة بإنشاء الاتحاد الأوروبي محكمة خاصة للتحقيق في جرائم الحرب الروسية المحتملة ومقاضاة مرتكبيها.
ونفت روسيا التي تصف أعمالها في أوكرانيا بأنها "عملية عسكرية خاصة" استهداف المدنيين أو ارتكاب جرائم حرب أخرى.
وقالت الخارجية الروسية: "نطالب الدبلوماسيين الفرنسيين المهتمين بشدة بقضايا حقوق الإنسان ألا يقسموا الناس إلى مصيبين ومخطئين، ومنا وليس منا".
وتضغط أوكرانيا في سبيل إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة العسكريين والسياسيين الروس الذين تحملهم مسؤولية إشعال الحرب.