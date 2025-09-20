زيلينسكي يعلن إحباط خطة روسية للاستيلاء على هدف استراتيجي في بوكروفسك

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، عن إحباط مخطط عسكري سعت إليه القوات الروسية، منذ فترة طويلة، في "بوكروفسك".

وقال زيلينسكي إن قواته نفذت هجوماً مضاداً عرقل خطط روسيا لتحقيق هدف تسعى إليه منذ فترة طويلة وهو الاستيلاء على مركز الإمدادات في بوكروفسك".

وأضاف في خطابه المسائي، أن "القوات الأوكرانية شنت هجوما مضادا على خط المواجهة حول مدينتين في شرق البلاد"، مشيراً إلى "تكبد الروس خسائر فادحة "، حسب تعبيره.

وحول هدف روسيا في "بوكروفسك" قال زيلينسكي: "كان هناك أحد أهم محاور الهجوم الروسي، ولم يتمكنوا من شن هجوم شامل. جيشنا يُدمر قواتهم".

وأعلنت روسيا أن قواتها استولت على قريتين جديدتين في تقدمها البطيء في شرق وجنوب أوكرانيا، لكن وزارة الدفاع الروسية لم تُشر إلى الهجوم الأوكراني قرب مدينتي "بوكروفسك" و"دوبروبيليا".

وحول مجريات القتال الميداني، قال: "منذ الليلة الماضية، شنّت روسيا هجوما بطائرات مسيرة على أوكرانيا، مستخدمةً ما يقارب 90 طائرة هجومية. تمكّن مقاتلونا من تحييد معظمها".

ترحيب بالعقوبات

ورحب الرئيس الأوكراني بتقديم الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات التاسعة عشرة على روسيا، قائلاً إن هذه الإجراءات ستؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليجرام: "إنها تستهدف المحركات الرئيسية لاقتصاد الحرب: عائدات الطاقة والقطاع المالي والموارد التكنولوجية المتقدمة والقاعدة الصناعية العسكرية".

وأضاف: "هذه خطوة مهمة ستزيد الضغط على آلة الحرب الروسية وستُحدث تأثيرا ملموسا".

وقدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الحزمة، الجمعة، قائلة إنها تريد "منح السلام فرصة حقيقية" من خلال إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات ونصف.

وقالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات تهدف إلى "ضرب مصادر تمويل روسيا"، بما في ذلك إجراءات لتصنيف 118 سفينة جديدة كأسطولٍ ظل واتخاذ إجراءات ضد مخططات التهرب المالي الروسي في دول ثالثة.

وسيتعين على الدول الأعضاء الآن مناقشة الحزمة قبل اعتمادها بالإجماع.