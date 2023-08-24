ألمانيا تنتقد التأثير المحدود للعقوبات المفروضة على روسيا‎

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن خيبة أملها حيال عدم وجود "تأثير اقتصادي" للعقوبات الغربية على روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات غير مسبوقة على موسكو للحد من قدرة روسيا على تمويل مجهودها الحربي، لكن رغم تأثير الضغوط، فإن العقوبات لم تؤدّ إلى انهيار الاقتصاد الروسي كما كان متوقعًا.

وقالت بيربوك للصحفي ستيفن لامبي، في مقابلة من أجل كتابه الجديد "طوارئ"، نُشرت اليوم الخميس: "يجب أن تؤثر العقوبات الاقتصادية اقتصاديًّا، لكن ذلك لم يحصل".