لأهداف إنسانية واقتصادية.. الأردن يسهّل دخول السوريين المقيمين في أوروبا لأراضيه

وأشار المصدر إلى مصلحة الأردن الاقتصادية، من هذه الآلية الجديدة، حيث تنعكس بشكل أساسي على تنشيط قطاع السياحة، وهو أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، خصوصاً في فصل الصيف.

وحول الأبعاد الإنسانية، أوضح المصدر أن الآلية الجديدة تهدف إلى تمكين السوريين المقيمين في دول أوروبا، وغالبيتهم من اللاجئين، من لقاء ذويهم على أراضي المملكة.

ووفق مصدر وزارة الداخلية الأردنية، "فإن بإمكان السوريين الالتقاء بعائلاتهم في دولة ثالثة، لذلك قُدمت لهم التسهيلات من أجل لقائهم ومراعاة البعد الإنساني لهم وليس للم الشمل".