لأهداف إنسانية واقتصادية.. الأردن يسهّل دخول السوريين المقيمين في أوروبا لأراضيه
أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأحد، عن آلية جديدة لتسهيل دخول السوريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي إلى المملكة، لأهداف إنسانية واقتصادية.
ونقلت قناة "المملكة" شبه الرسمية في الأردن عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله إن أهداف الأردن من وراء الآلية الجديدة، اقتصادية إنسانية، لكن يتطلب لأولئك الأشخاص الراغبين بدخول أراضي المملكة، تقديم طلب خاص من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
وأشار المصدر إلى مصلحة الأردن الاقتصادية، من هذه الآلية الجديدة، حيث تنعكس بشكل أساسي على تنشيط قطاع السياحة، وهو أحد أهم روافد الاقتصاد الأردني، خصوصاً في فصل الصيف.
وحول الأبعاد الإنسانية، أوضح المصدر أن الآلية الجديدة تهدف إلى تمكين السوريين المقيمين في دول أوروبا، وغالبيتهم من اللاجئين، من لقاء ذويهم على أراضي المملكة.
ووفق مصدر وزارة الداخلية الأردنية، "فإن بإمكان السوريين الالتقاء بعائلاتهم في دولة ثالثة، لذلك قُدمت لهم التسهيلات من أجل لقائهم ومراعاة البعد الإنساني لهم وليس للم الشمل".
ولفت إلى أن على السوريين القادمين من سوريا للأردن وفقاً لهذه الآلية، التقديم من خلال مكاتب سياحية أردنية معتمدة لضمان مغادرتهم المملكة بعد انتهاء مدة الزيارة المحددة.
وشدد على أن هذه الإجراءات "قد حققت المصلحة الوطنية العليا للأردن من خلال تعزيز الناحية الاقتصادية والإنسانية من جهة، ومنع أي موجة لجوء عكسية من جهة أخرى"، مؤكداً أنه "لم تسجل أي حالة تجاوز على مدة الزيارة المحددة سواء للقادمين من سوريا أو من الدول الأوروبية".
وبحسب بيانات وزارة الداخلية الأردنية فقد حصل قرابة 41 ألفاً و782 سورياً على موافقة دخول للأردن من خلال مجموعات سياحية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021، فيما دخل الأردن منذ 13 أيلول/سبتمبر 2022، قرابة 4345 سورياً موجوداً في أوروبا يحملون وثائق أوروبية.