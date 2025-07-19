بعد فضيحة إبستين.. رسومات قديمة لترامب تكذّب تصريحاته (صور)

ردّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشدة، مساء الخميس، على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال يفيد بإرساله تهنئة عيد ميلاد مصحوبة برسم ذي إيحاءات جنسية إلى جيفري إبستين عام 2003.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال": "أنا لا أرسم صوراً"، لكن تقريراً لصحيفة "نيويورك تايمز"، موثقاً بالصور، كشف أن الرئيس الأمريكي، كان لسنوات رساماً بارزاً، أو على الأقل "أوحى بأنه كذلك".

وسبق لترامب أن نفى تقارير، لتتأكد لاحقاً بالصوت أو الصور، مثل تعليقاته المسجلة في برنامج "أكسس هوليوود" والتي تفاخر فيها بلمس الأعضاء التناسلية للنساء، أو صور له وهو يلقي بوثائق في المرحاض.

أعمال في المزاد

في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كان ترامب يتبرع بانتظام برسوماته للجمعيات الخيرية في نيويورك. وتتشابه تلك الرسومات، التي يبدو أن العديد منها رُسم بقلم تحديد أسود سميك، وتحمل توقيعه بشكل بارز، مع وصف الصحيفة لرسالة عيد الميلاد التي أرسلها إلى إبستين.

"يستغرق الأمر مني بضع دقائق لرسم شيء ما، في حالتي، عادة ما يكون مبنى أو منظرًا لمدينة بها ناطحات سحاب، ثم أوقع باسمي، لكن ذلك يجمع آلاف الدولارات لمساعدة الجياع في نيويورك من خلال وزارة مخازن الطعام الكابوشية"، هذا ما كتبه الرئيس الأمريكي في كتابه الصادر عام 2008، "ترامب لا يستسلم أبداً: كيف حولت أكبر تحدياتي إلى نجاح".

وبعد انتخاب ترامب رئيساً، تم بيع بعض الرسومات التي وقعها في مزاد علني مقابل آلاف الدولارات، حتى إنه كتب في كتابه أن "الفن قد لا يكون نقطة قوتي".

ويأتي التركيز على رسومات ترامب في الوقت الذي يدعو فيه العديد من أشد مؤيديه إلى الشفافية بشأن التحقيق في قضية إبستين، الذي كان في زنزانة سجن مانهاتن ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس عندما انتحر عام 2019.

وفي ليلة الخميس، قال ترامب إنه فوض المدعية العامة بام بوندي بالسعي إلى الإفراج العلني عن شهادة هيئة المحلفين الكبرى من الادعاء في قضية السيد إبستين.

ونفى الرئيس بشدة التقرير الصادر عن صحيفة "وول ستريت جورنال"، لكن المقال أثار تساؤلات جديدة حول علاقاته بإبستين. وقال ستيفن تشيونغ، مدير الاتصالات في البيت الأبيض، في بيان: "كما قال الرئيس، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال أخباراً كاذبة، وهو لا يرسم أشياء كما وصفتها الصحيفة".

رسومات تنفي وتؤكد

كثيراً ما تبرع ترامب بأعماله الفنية لمختلف الجمعيات الخيرية، حيث ركّز العديد من رسوماته على نفس الجزء من أفق مانهاتن. يُفترض أن هذه الرسومات قد تبرع بها خلال نفس الفترة التي ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأمريكي ترامب أرسل فيها إلى إبستين رسالة "نص مكتوب على الآلة الكاتبة، محاط برسم امرأة عارية، ويبدو أنه رُسم يدوياً بقلم تحديد سميك"، وتحمل توقيع ترامب.

تم بيع هذه الرسمة لاحقًا في مزاد علني بواسطة دار سوذبيز، ولكن تم التبرع بها في الأصل من قبل ترامب لصالح مؤسسة Capuchin Food Pantries في 2003. المشهد هو مشروع تطوير Riverside South في مانهاتن، والذي قاده ترامب.

يعود تاريخ هذا الرسم إلى 2005. وقد تبرع به ترامب إلى منظمة St. Francis Food Pantries and Shelters في نيويورك.

ويرتبط ترامب أيضًا برسومات الجسور وما وصفته إحدى دور المزادات بأنه "شجرة المال".

يعود تاريخ هذه الرسمة إلى عام 2006، وهي لجسر جورج واشنطن في فورت لي، نيو جيرسي.

بيع هذا الرسم الذي وقعه ترامب بمبلغ 8500 دولار، ووصفته دار المزادات التي باعته بأنه رسم "شجرة المال".