تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على التعديلات القضائية
شارك الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة، مساء اليوم السبت؛ احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.
وتأتي مظاهرات اليوم، ضمن سلسلة مظاهرات لم تتوقف منذُ 26 أسبوعًا على التوالي، حيثُ ينظمها الإسرائيليون منذُ إعلان حكومة نتنياهو نيتها إقرار خطة للتعديلات القضائية.
وبعد انتهاء عطلة السبت، وهي العطلة الرسمية الأسبوعية، خرج المشاركون في المظاهرات في عدة مدن رئيسة مثل تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع، بالإضافة إلى عدة نقاط ومفارق طرق في أنحاء البلاد.
وشهدت مدينة تل أبيب التظاهرة الرئيسة في ميدان كابلان كالمعتاد، حيثُ عملت الشرطة الإسرائيلية على إغلاق بعض الطرق الرئيسة والفرعية في البلاد لتأمين المظاهرات.
وطالب المتظاهرون الحكومة بالتراجع عن خطة التعديلات القضائية، التي من شأنها إضعاف القضاء الإسرائيلي المعمول به حالياً وإضعاف المؤسسة الديمقراطية في إسرائيل، حسب رأيهم.
وكانت المعارضة الإسرائيلية دعت إلى استمرار المظاهرات والاحتجاجات في البلاد، رغم تخلي رئيس الحكومة عن بند من بنود خطة التعديلات القضائية، ورغم أن نتنياهو قال: "إنه بند مهم ورئيس في الخطة".
وعُقدت عدة جلسات سابقا برعاية رئاسة الدولة، بين ممثلين عن المعارضة وممثلين عن الحكومة للاتفاق على مخرج مرض للطرفين حول خطة التعديلات القضائية.