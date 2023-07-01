تجدد المظاهرات في إسرائيل احتجاجًا على التعديلات القضائية

شارك الآلاف من الإسرائيليين في مظاهرات حاشدة، مساء اليوم السبت؛ احتجاجًا على خطة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو للتعديلات القضائية.

وتأتي مظاهرات اليوم، ضمن سلسلة مظاهرات لم تتوقف منذُ 26 أسبوعًا على التوالي، حيثُ ينظمها الإسرائيليون منذُ إعلان حكومة نتنياهو نيتها إقرار خطة للتعديلات القضائية.

وبعد انتهاء عطلة السبت، وهي العطلة الرسمية الأسبوعية، خرج المشاركون في المظاهرات في عدة مدن رئيسة مثل تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع، بالإضافة إلى عدة نقاط ومفارق طرق في أنحاء البلاد.