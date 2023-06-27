الجيش الإسرائيلي يخشى من تمرد جديد لجنود الاحتياط بسبب التعديلات القضائية

أُجرت قيادة الجيش الإسرائيلي أخيرًا محادثات بشأن احتمال حدوث تمرد جديد لجنود الاحتياط ضد الترويج والمضي قدمًا في خطة التعديلات القضائية.

ويخشى الجيش الإسرائيلي من أن يؤدي ذلك إلى رفض جنود الاحتياط المشاركة في الأنشطة العملياتية والتدريب، بما في ذلك شعبة المخابرات والقوات الجوية، كما حدث سابقًا في احتجاج طياري الاحتياط.

يأتي ذلك على خلفية تصريحات التحالف الحكومي، الأسبوع الماضي، بأنه سيستمر في تنفيذ خطة التعديلات القضائية، وبالتالي تعاظمت قوة الاحتجاجات وازدادت بيانات جنود الاحتياط.

وأصدر 250 من جنود الاحتياط الذين يخدمون في جهاز الأمن السيبراني والمئات من قدامى جهاز الأمن العام "الشاباك"، بيانًا عارضوا فيه تعديل قانون القضاء الأساسي، بغرض تقليص سبب المعقولية في مسار التعيينات السياسية المثيرة للجدل، والذي يروج له التحالف، بحسب موقع "واللا" العبري.