وزيرة الخزانة الأمريكية تعود "خاوية الوفاض" من الصين

أجرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يالين، مؤخرا، زيارة إلى الصين، في مسعى إلى إذابة الجليد مع ثاني اقتصاد في العالم، لكن يبدو أنها عادت بـ"خفي حنين"، كما يقال، أو بـ"نتائج متواضعة" كما كتبت الصحافة الأمريكية.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن وزارة الخزانة اعتبرت الزيارة خطوة إلى الأمام من أجل دعم استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وأقرت يالين بوجود خلافات بارزة بالفعل مع الجانب الصيني، وهي خلافات ما زالت تثير انقساما بين واشنطن وموسكو، وسط مخاوف من أن تؤثر على باقي دول العالم.

وصرحت الوزيرة الأمريكية بأنها ضغطت على الجانب الصيني، في الشق المتعلق بمعاملة الشركات الأمريكية العاملة في الصين.

وأضافت أنها عاتبت الصين أيضا على استخدام سلطة الدولة من أجل الحصول على بعض المكاسب في الأسواق، بطريقة غير عادلة.

من جانبهم، انتقد الصينيون الرسوم الباهظة التي فرضتها الولايات المتحدة، على السلع الصينية، خلال إدارة دونالد ترامب، وما تزال قائمة حتى الآن.

وأبدى الجانب الصيني تذمره أيضا من قيود أمريكية على وصول الشركات الصينية إلى التكنلوجيا الأمريكية المتقدمة.

وصرحت يالين بأنها تدرك مدى التبعات الخطيرة للانفصال وعدم وجود ترابط بين اقتصادي الولايات المتحدة والصين، لأنهما الاقتصادان الأكبر في العالم.

ووفق "واشنطن بوست"، فإن الزيارة الأخيرة لم تؤد إلى أي اتفاقيات أو تفاهم حول إجراء حوارات وشيكة بين الجانبين، وهو ما يظهر النتائج المحدودة بالفعل لما أنجزته يالين في بكين.

وأفرزت الزيارة هذه النتائج المحدودة، لأن الجانب الصيني، بحسب كثيرين، يدرك مدى عزم الولايات المتحدة على "عرقلة" اقتصاد البلد الآسيوي، من خلال تقييد مواد التكنلوجيا وغيرها، بينما لا يثق في عبارات التشديد على التعاون، ذات الحمولة الديبلوماسية فقط.

المصدر: واشنطن بوست