إعصار "هايكوي" يغلق المدارس ومحطات مترو في جنوب الصين

أغلقت السلطات في مدينة شنتشن بجنوب الصين، اليوم الجمعة، جميع المدارس وبعض محطات مترو الأنفاق والمكاتب، بعد أن تسبب الإعصار "هايكوي" في هطول أمطار شديدة الغزارة لليوم الرابع.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الصينية، إن هطول الأمطار الغزيرة سيستمر حتى وقت مبكر من غد السبت، على المناطق الوسطى والجنوبية الغربية من إقيلم قوانغدونغ، الذي يضم شنتشن ويعد واحدًا من أغنى الأقاليم في الصين.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) سكانًا يمسكون بأشرطة للإرشاد ويسيرون بحذر وسط مياه السيول التي وصلت إلى مستوى الركبة في وقت متأخر من أمس الخميس، في مدينة شنتشن التي يسكنها 17.7 مليون نسمة.

وأظهر سجل هطول الأمطار أن 465.5 مليمتر من مياه الأمطار سقطت على شنتشن على مدار 12 ساعة لتسجل أعلى مستوى منذ بدء التسجيل في العام 1952. وقالت وسائل الإعلام في شنتشن إنه يتوقع أن تتجاوز كميات الأمطار التي ستهطل يوميًا على المدينة 500 مليمتر.

ووصل الإعصار هايكوي إلى اليابسة في إقليم فوجيان بجنوب شرق البلاد يوم الثلاثاء، وتسبب في خسائر اقتصادية تقدر بحوالي 691 مليون دولار قبل أن يتحرك غربًا إلى قوانغدونغ أمس الخميس. وتم تخفيض تصنيفه إلى منخفض مداري.

ومع ذلك، أصدر مرصد شنتشن تحذيرات طارئة نصح فيها السكان بالتزام منازلهم، وقال إن الأمطار الغزيرة كانت مفاجئة وكثيفة. وأغلقت السلطات المكاتب في بعض مناطق شنتشن بينما علقت الدراسة في جميع المدارس وأغلقت عدة محطات لمترو الأنفاق.

كما أوقفت الخدمات في ميناءي ليانتانغ وينجيندو، اللذين يربطان شنتشن وهونج كونج، بسبب أضرار ناجمة عن السيول. وحولت عمليات نقل المواد الغذائية الطازجة والركاب والشاحنات إلى موانئ أخرى.

وعلى بعد نحو 130 كيلومترًا من شنتشن، علقت السلطات الدراسة في عشر مناطق بمدينة قوانغتشو اليوم أو أجلت فتح المدارس، في حين حذرت مدينة تشوهاي من تشبع المناطق الحضرية والريفية بالمياه واحتمال حدوث انهيارات أرضية.