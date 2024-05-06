جامعة كولومبيا الأمريكية تلغي حفل التخرج لأجل غزة

أعلنت جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك، التي تشهد تظاهرات ضد الحرب في غزة، الاثنين، إلغاء حفل تخرج الطلاب الرئيسي الأسبوع المقبل.

وقالت إنها "ستتخلى عن الحفل على مستوى الجامعة، المقرر في 15 مايو/ أيار" وستنظم سلسلة من الفعاليات الصغيرة بدلا منه.

وأضافت: "نحن عازمون على منح طلابنا الاحتفال الذي يستحقونه ويرغبون به"، مشيرة أن "الاحتفالات الأصغر نطاقا، التي تقام في حرم الجامعة، تحمل أهمية بالغة لهم ولعائلاتهم"، بحسب "فرانس برس".