جامعة كولومبيا الأمريكية تلغي حفل التخرج لأجل غزة
أعلنت جامعة كولومبيا العريقة في نيويورك، التي تشهد تظاهرات ضد الحرب في غزة، الاثنين، إلغاء حفل تخرج الطلاب الرئيسي الأسبوع المقبل.
وقالت إنها "ستتخلى عن الحفل على مستوى الجامعة، المقرر في 15 مايو/ أيار" وستنظم سلسلة من الفعاليات الصغيرة بدلا منه.
وأضافت: "نحن عازمون على منح طلابنا الاحتفال الذي يستحقونه ويرغبون به"، مشيرة أن "الاحتفالات الأصغر نطاقا، التي تقام في حرم الجامعة، تحمل أهمية بالغة لهم ولعائلاتهم"، بحسب "فرانس برس".
وتابعت: "سنركز مواردنا على هذه الاحتفالات في الجامعة وعلى إبقائها آمنة، وتحترم الجميع وتُجرى بسلاسة. يتم بذل جهود بالغة للوصول إلى هذا الهدف".
وتهزّ الاحتجاجات ضد الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة الجامعات الأمريكية منذ أسابيع؛ ما دفع الشرطة لتنفيذ حملات أمنية وعمليات توقيف واسعة النطاق، بينما صدرت توجيهات من البيت الأبيض لإعادة النظام.
وأخرجت الشرطة، الأسبوع الماضي، متظاهرين احتلوا مبنى جامعة كولومبيا، وأخلت مخيم اعتصام قالت إنه غير مصرّح له أقيم في حديقة الحرم الجامعي.