إسبانيا.. اعتقال 4 أشخاص بتهمة التجنيد لمجموعات متطرفة

اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية، يوم أمس الجمعة، 4 أشخاص بتهمة التبشير والتجنيد لمجموعات متطرفة في إطار عملية لمكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة من البلاد، وفق صحيفة "20 مينتوس".

وقالت الصحيفة الإسبانية إن العديد من العملاء اعتقلوا 4 أشخاص من غرناطة، وبرشلونة، ومدريد، وتم تسليم الموقوفين الأربعة إلى المحكمة المركزية التابعة للمحكمة الوطنية، التي قضت بسجن 3، من ضمنهم رجل يُلقب بـ"الخليفة"؛ قام بتجنيد الشباب عبر الإنترنت.

وبحسب الصحيفة، أكد التحقيق الذي أجراه مكتب مفوض المعلومات العامة وألوية المعلومات الإقليمية في المحليات الثلاث، بدعم من اليوروبول، من قبل مكتب المدعي العام في المحكمة الوطنية، وبتوجيه من المحكمة المركزية، أن المعتقلين "المرتبطين عبر مجموعات مغلقة على وسائل التواصل الاجتماعي"، قد مروا بعملية تطرف.

وأضافت الصحيفة أن العملية ضد هؤلاء الأفراد بدأت، العام 2022، بعد الكشف عن أنشطة رجل تحت الاسم المستعار "الخليفة"، وهو منشئ ومدير عدة مجموعات حاول فيها تلقين الشباب "العقيدة المتطرفة".