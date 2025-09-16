بيوم واحد.. أوكرانيا تعلن مقتل وإصابة 910 من العسكريين الروس

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، أن الخسائر البشرية في صفوف القوات الروسية منذ اندلاع الحرب في الـ24 من شباط/فبراير 2022 ارتفعت إلى نحو مليون و96 ألفًا و430 عسكريًّا بين قتيل وجريح، بينهم 910 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك" ونقلته وكالة الأنباء الوطنية "يوكرينفورم"، أن القوات الأوكرانية دمّرت منذ بداية الحرب 11,184 دبابة و23,274 مركبة قتالية مدرعة و32,810 منظومات مدفعية، إضافة إلى 1,490 راجمة صواريخ متعددة و1,217 منظومة دفاع جوي.

كما أشار البيان إلى إسقاط أو تدمير 422 طائرة حربية و341 مروحية و59,719 طائرة مسيّرة و3,718 صاروخ كروز، فضلًا عن تدمير 28 سفينة حربية وغواصة واحدة، إلى جانب 61,770 مركبة وخزان وقود و3,965 وحدة من المعدات الخاصة.