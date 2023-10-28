مرشح جمهوري يتنحى عن سباق الرئاسة لدعم ترامب ضد بايدن
أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية لاري إيلدر تعليق حملته الانتخابية، وتأييده الفوري للرئيس السابق دونالد ترامب، داعياً الجمهوريين أن يحذوا حذوه لإلحاق الهزيمة بالرئيس الحالي "جو بايدن".
وأكد إيلدر، في بيان له، الخميس، أن قراره صعب، لكنه اتخذه بعد تقييمه لحملته الانتخابية ووضع السباق الرئاسي، مشدداً على أهمية توحد الجمهوريين خلف ترامب، والتصدي لتدخل بايدن غير المسبوق في الانتخابات.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن إيلدر يحظى بدعم يتراوح بين 0 إلى 1% فقط بين الناخبين.
وكان إيلدر، وهو مقدم برامج إذاعية محافظ، قد أعلن ترشحه للرئاسة، في أبريل/نيسان الماضي، خلال مقابلة مع محطة "فوكس نيوز"، إذ قال آنذاك إن لديه "واجبًا أخلاقيًا ودينيًا ووطنيًا" لدخول السباق الرئاسي.
وقال بعد تراجعه عن الترشح للرئاسة: "بينما أخرج من السباق الانتخابي الآن، أفتخر بإعلان دعمي وتأييدي لدونالد ترامب لمنصب رئيس الولايات المتحدة، فقد لعبت قيادته دوراً فعالاً ومهماً في تعزيز المبادئ والسياسات المحافظة التي تستند إلى شعار"أمريكا أولاً"، والتي عادت بالفائدة على أمتنا العظيمة".