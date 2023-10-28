مرشح جمهوري يتنحى عن سباق الرئاسة لدعم ترامب ضد بايدن

أعلن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية لاري إيلدر تعليق حملته الانتخابية، وتأييده الفوري للرئيس السابق دونالد ترامب، داعياً الجمهوريين أن يحذوا حذوه لإلحاق الهزيمة بالرئيس الحالي "جو بايدن".

وأكد إيلدر، في بيان له، الخميس، أن قراره صعب، لكنه اتخذه بعد تقييمه لحملته الانتخابية ووضع السباق الرئاسي، مشدداً على أهمية توحد الجمهوريين خلف ترامب، والتصدي لتدخل بايدن غير المسبوق في الانتخابات.

وتظهر أحدث استطلاعات الرأي أن إيلدر يحظى بدعم يتراوح بين 0 إلى 1% فقط بين الناخبين.