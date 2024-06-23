يتنازعون على مناجم الذهب.. عشرات القتلى في هجمات لمسلّحين بالكونغو الديمقراطية

قُتل بين 23 و36 شخصًا في هجومين شنّهما مسلحو مجموعة "كوديكو"، في إقليم إيتوري الغني بالذهب شرق الكونغو الديمقراطية، وفق مصادر محلية.

وأوضح ناشطون في المجتمع المدني أنّ هذا الهجوم المزدوج أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا من المدنيين والجنود.

ويقدّر مسؤولون محليون أنّ عدد القتلى بلغ 36 في هجومين منفصلين أوقع الأول 8 قتلى مدنيين، والثاني 28 قتيلًا، بحسب ما نقلت "فرانس برس".

ودعا الناشط في إقليم دجوغو، تشيروبين نكوكو نديلاوا، إلى توفير المزيد من الحماية للسكان، وقال "نناشد السلطات تعزيزالانتشار العسكري في المنطقة لفرض سلطة الدولة، ولا نعرف سبب هذه الهجمات سوى التنافس بين مجموعتين مسلحتين تريد كل منهما إظهار قوتها على الأخرى" وفق تعبيره.

ودعا تشيروبين نكوكو نديلاوا إلى تسريع تطبيق "برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار" تطبيقًا لاتفاق السلام الموقع في وقت سابق هذا العام.