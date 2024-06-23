يتنازعون على مناجم الذهب.. عشرات القتلى في هجمات لمسلّحين بالكونغو الديمقراطية
قُتل بين 23 و36 شخصًا في هجومين شنّهما مسلحو مجموعة "كوديكو"، في إقليم إيتوري الغني بالذهب شرق الكونغو الديمقراطية، وفق مصادر محلية.
وأوضح ناشطون في المجتمع المدني أنّ هذا الهجوم المزدوج أدّى إلى مقتل ما لا يقل عن 23 شخصًا من المدنيين والجنود.
ويقدّر مسؤولون محليون أنّ عدد القتلى بلغ 36 في هجومين منفصلين أوقع الأول 8 قتلى مدنيين، والثاني 28 قتيلًا، بحسب ما نقلت "فرانس برس".
ودعا الناشط في إقليم دجوغو، تشيروبين نكوكو نديلاوا، إلى توفير المزيد من الحماية للسكان، وقال "نناشد السلطات تعزيزالانتشار العسكري في المنطقة لفرض سلطة الدولة، ولا نعرف سبب هذه الهجمات سوى التنافس بين مجموعتين مسلحتين تريد كل منهما إظهار قوتها على الأخرى" وفق تعبيره.
ودعا تشيروبين نكوكو نديلاوا إلى تسريع تطبيق "برنامج نزع السلاح والتسريح وإنعاش المجتمع وتحقيق الاستقرار" تطبيقًا لاتفاق السلام الموقع في وقت سابق هذا العام.
وكانت قرى لودجو وبياندا، التي اقتحمتها مجموعة "كوديكو"، في السابق تحت سيطرة مجموعة "زائير" المتمردة، وتتصادم هاتان المجموعتان منذ بضع سنوات، على خلفية التوترات المجتمعية، رغم اتفاق السلام الموقع في أبريل الماضي.
ورغم توقيع هذا الاتفاق في أبريل 2024، يواصل مسلحو "زائير" و"كوديكو" الاشتباك من أجل السيطرة على مناطق التعدين، وفقًا للمتحدث باسم الجيش في إقليم إيتوري، المقدم جول نغونغو.
وقال نغونغو إن "ميليشيا كوديكو وميليشيا الزائير تتصادمان حول مناطق التعدين لاستغلال الذهب بطرق غير مشروعة، ونطلب منهما احترام اتفاقهما".
وأعلن المتحدث باسم الجيش في إيتوري أن "كل من لا يحترم الاتفاق سيضطر إلى احترامه بالقوة والعدالة" وفق تعبيره.