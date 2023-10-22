إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وأمريكا تعزز قدراتها الدفاعية بالمنطقة
شنت إسرائيل ضربات جوية على جنوب قطاع غزة في وقت مبكر اليوم الأحد، وقالت إنها ستكثف هجماتها في شمال القطاع، في الوقت الذي تعهدت فيه الولايات المتحدة بنشر المزيد من الدفاعات الجوية بالشرق الأوسط، عقب الهجمات التي استهدفت مؤخرًا قوات أمريكية في المنطقة.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن 11 فلسطينيًّا على الأقل قتلوا في غارة إسرائيلية على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، مثلما قصفت إسرائيل أيضًا مدينة رفح جنوب القطاع.
وجاءت الضربات بعد ساعات من دعوة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأميرال دانيال هاجاري، سكان غزة إلى التحرك جنوبًا بعيدًا عن القصف.
وقال هاجاري في إفادة للصحفيين الإسرائيليين، أمس السبت، موجهًا كلامه لسكان غزة: "من أجل سلامتكم تحركوا جنوبًا.. سنواصل الهجوم في منطقة مدينة غزة ونزيد الهجمات".
وفرضت إسرائيل "حصارًا مُطبِقًا" على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأسفر عن مقتل 1400 في هجوم أحدث صدمة في إسرائيل.
وقالت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، إن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 4385 فلسطينيًّا، من بينهم مئات الأطفال، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون من سكان القطاع.
وقالت الولايات المتحدة إنها سترسل المزيد من معدات الدفاع الجوي بما يشمل أنظمة (ثاد) المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية، وفرقًا إضافية من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط، وستجهز المزيد من القوات.
واستهدفت طائرات مسيرة وصواريخ قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، في أحدث هجمات منذ أن حذرت جماعات عراقية مسلحة واشنطن من مغبة التدخل دعمًا لإسرائيل في حربها على حماس في قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان: "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران، والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".
وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية، بما شمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما، ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية.
أول قافلة مساعدات
وأمس السبت، استقبل قطاع غزة أول قافلة مساعدات إنسانية يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح الحدودي منذ اندلاع الحرب.
وقالت الأمم المتحدة إن القافلة المكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.
لكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن حجم البضائع التي دخلت أمس السبت يعادل نحو 4% من المتوسط اليومي للواردات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل الأزمة، ولا يمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب بعد 13 يومًا من حصار القطاع، الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون نسمة.
ورحب بايدن بوصول المساعدات بعد مفاوضات مكثفة على مدى أيام، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان دخول المزيد من المساعدات عبر معبر رفح الحدودي.
وأضاف بايدن في بيان "سنواصل العمل مع جميع الأطراف".
واقترحت الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم أمس السبت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ينص على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ويطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".
وقالت وزارة الدفاع الكندية إن الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة يوم الثلاثاء الماضي نجم على الأرجح عن سقوط صاروخ أُطلق من القطاع، وأخفق في بلوغ هدفه، وليس عن ضربة إسرائيلية، بما يشبه ما خلصت إليه الولايات المتحدة وفرنسا.
وأضافت في بيان "عمليات تحليل أجريت بشكل مستقل من قيادة مخابرات القوات الكندية أشارت بدرجة كبيرة من الثقة إلى أن إسرائيل لم تستهدف المستشفى الأهلي في الـ17 من أكتوبر 2023".
اجتياح بري وشيك
وحشدت إسرائيل الدبابات والقوات قرب السياج الحدودي حول قطاع غزة استعدادًا لاجتياح بري مزمع بهدف القضاء على حماس، بعد بضع حروب غير حاسمة منذ وصول الحركة إلى السلطة في القطاع عام 2007.
وفي مقطع فيديو وزعه الجيش الإسرائيلي أمس السبت، قال رئيس الأركان، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، للقوات: "سندخل قطاع غزة لتدمير مسلحي حماس والبنية التحتية لحماس.. سنضع الصور التي حدثت يوم السبت (قبل أسبوعين) والأشخاص الذين سقطوا في ذلك اليوم في مخيلتنا".
وأظهرت لقطات نشرها الجيش الإسرائيلي أمس السبت، قيام القوات الإسرائيلية بتدريبات بالذخيرة الحية "استعدادًا للمرحلة المقبلة من الحرب".
وقالت حماس إنها أطلقت صواريخ باتجاه تل أبيب أمس السبت، ردًّا على غارات جوية إسرائيلية، قالت وزارة الصحة في غزة ووسائل إعلام تابعة لحماس إنها أسفرت عن مقتل 50 على الأقل وإصابة العشرات.
وفي السياق، قالت إسرائيل إن طائراتها قصفت أهدافًا لحزب الله في لبنان أمس السبت، وإن أحد جنودها أصيب بصاروخ مضاد للدبابات في قتال عبر الحدود، قالت الميليشيا المدعومة من إيران إنه أسفر عن مقتل ستة من مقاتليها.
بدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه وسط تزايد المخاوف الدولية من احتمال اتساع الصراع إلى حرب إقليمية، حذر الوزير أنتوني بلينكن رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في اتصال من أن الشعب اللبناني سيتأثر إذا انجذبت بلاده إلى الصراع.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طيرانه قصف مجمعًا تحت مسجد في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.
وأضاف أن مسلحين يستخدمون المجمع للتخطيط لهجمات.
وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصًا على الأقل قتِل في القصف.
من جانبهم، قال مسؤولون فلسطينيون إن ما لا يقل عن 84 فلسطينيًّا قتلوا في الضفة الغربية في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.