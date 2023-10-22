إسرائيل تكثف هجماتها على غزة.. وأمريكا تعزز قدراتها الدفاعية بالمنطقة

وقال هاجاري في إفادة للصحفيين الإسرائيليين، أمس السبت، موجهًا كلامه لسكان غزة: "من أجل سلامتكم تحركوا جنوبًا.. سنواصل الهجوم في منطقة مدينة غزة ونزيد الهجمات".

وفرضت إسرائيل "حصارًا مُطبِقًا" على قطاع غزة، بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس على بلدات إسرائيلية في منطقة غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأسفر عن مقتل 1400 في هجوم أحدث صدمة في إسرائيل.

وقالت وزارة الصحة في غزة، أمس السبت، إن الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 4385 فلسطينيًّا، من بينهم مئات الأطفال، بالإضافة إلى نزوح أكثر من مليون من سكان القطاع.

وقالت الولايات المتحدة إنها سترسل المزيد من معدات الدفاع الجوي بما يشمل أنظمة (ثاد) المضادة للأهداف التي تحلق على ارتفاعات عالية، وفرقًا إضافية من أنظمة باتريوت للدفاع الجوي إلى الشرق الأوسط، وستجهز المزيد من القوات.

واستهدفت طائرات مسيرة وصواريخ قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق الأسبوع الماضي، في أحدث هجمات منذ أن حذرت جماعات عراقية مسلحة واشنطن من مغبة التدخل دعمًا لإسرائيل في حربها على حماس في قطاع غزة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في بيان: "بعد مناقشات مستفيضة مع الرئيس جو بايدن بشأن التصعيد الأخير من قبل إيران، والقوى التي تعمل بالوكالة عنها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وجهت اليوم بسلسلة من الخطوات الإضافية لتعزيز موقف وزارة الدفاع في المنطقة".

وأرسلت الولايات المتحدة بالفعل قوة بحرية كبيرة إلى الشرق الأوسط في الأسابيع القليلة الماضية، بما شمل حاملتي طائرات والسفن المرافقة لهما، ونحو 2000 من قوات مشاة البحرية.

أول قافلة مساعدات

وأمس السبت، استقبل قطاع غزة أول قافلة مساعدات إنسانية يسمح لها بالدخول عبر معبر رفح الحدودي منذ اندلاع الحرب.

وقالت الأمم المتحدة إن القافلة المكونة من 20 شاحنة تحمل إمدادات منقذة للحياة سيتسلمها الهلال الأحمر الفلسطيني.

لكن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قال إن حجم البضائع التي دخلت أمس السبت يعادل نحو 4% من المتوسط اليومي للواردات التي كانت تدخل إلى القطاع قبل الأزمة، ولا يمثل سوى جزء صغير مما هو مطلوب بعد 13 يومًا من حصار القطاع، الذي يعيش فيه نحو 2.3 مليون نسمة.

ورحب بايدن بوصول المساعدات بعد مفاوضات مكثفة على مدى أيام، وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بضمان دخول المزيد من المساعدات عبر معبر رفح الحدودي.

وأضاف بايدن في بيان "سنواصل العمل مع جميع الأطراف".

واقترحت الولايات المتحدة في وقت متأخر من يوم أمس السبت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي ينص على أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ويطالب إيران بالتوقف عن تصدير الأسلحة إلى "الميليشيات والجماعات الإرهابية التي تهدد السلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة".