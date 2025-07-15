الاتحاد الأوروبي يلوّح بفرض عقوبات على جورجيا

هدّد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على جورجيا، الدولة المرشحة للانضمام إلى التكتل، بسبب ما وصفه بانتهاك القيم الأوروبية الأساسية.

وقالت كايا كالاس، الممثلة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في بروكسل، اليوم الثلاثاء، إن "التراجع الديمقراطي في جورجيا لن يمر دون عواقب".

وأضافت كالاس للصحفيين: "هناك شروط واضحة يجب على جورجيا الالتزام بها"، مشيرة إلى أن من بين الخيارات المطروحة تعليق حرية السفر بدون تأشيرة أو تجميد اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا.

وحثّت كالاس الحكومة الجورجية على تنفيذ تغييرات ملموسة بحلول نهاية شهر أغسطس/آب المقبل، تشمل حماية حرية التجمع والتعبير، واحترام الحق في الخصوصية، والامتثال لقوانين مكافحة التمييز.

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وفي وقت سابق من يونيو/حزيران، اتهمت جورجيا الاتحاد الأوروبي بالتحريض على التطرف في البلاد.

وأكدت السلطات الجورجية استعدادها لكشف جميع الوثائق والأدلة التي تثبت تمويل الاتحاد الأوروبي للتحريض على التطرف في البلاد.

وقال رئيس الوزراء، إيراكلي كوباخيدزة، إن حكومته تمتلك أدلة دامغة، بما في ذلك مقاطع فيديو، تُظهر تورط الأوروبيين في تمويل أنشطة متطرفة.

وقال كوباخيدزة في تصريحات صحفية، أوردتها وكالة "تاس" الروسية، إنه "عندما نواجه الأوروبيين بهذه الأدلة خلال الاجتماعات، يردون بعبارات غامضة وعامة".