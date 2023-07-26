كان مسجونًا في روسيا.. إصابة جندي أمريكي سابق بحرب أوكرانيا

أصيب جندي أمريكي سابق في قوات مشاة البحرية الأمريكية، قضى أكثر من عامين مسجونًا في روسيا، بجروح خلال مشاركته في معارك بأوكرانيا، وفق ما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية مساء الثلاثاء.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل، قوله إن "تريفور ريد" الذي أطلقت روسيا سراحه في نيسان/أبريل 2022، في إطار صفقة تبادل سجناء، نقل إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرّضه لإصابات غير محدّدة خلال مشاركته في القتال إلى جانب القوات الأوكرانية.

وشدّد باتيل على أن ريد "لم يكن منخرطًا في أي أنشطة تمثل الحكومة الأمريكية"، مؤكدًا أنه توجّه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال بقرار شخصي.

وكشف أن ريد نُقل إلى ألمانيا بمساعدة منظمة خاصة غير حكومية وهو يتلقى حاليًّا الرعاية الطبية.