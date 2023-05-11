باكستان تلقي القبض على قيادي بارز في حزب عمران خان

ألقت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، القبض على زعيم كبير في حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان، بينما نشرت الحكومة الجيش للمساعدة في السيطرة على اضطرابات دموية أشعلها القبض على خان قبل ثلاثة أيام.

وألقت السلطات القبض على شاه محمود قرشي، الذي شغل منصب وزير الخارجية في حكومة خان، خلال الليل وفقًا لبيان على حساب قرشي على تويتر.