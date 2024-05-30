"نائب مستقل" أول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الإيرانية

وصباغيان يبلغ من العمر 56 عامًا، وكان عضوًا في البرلمان في الدورتين العاشرة والحادية عشرة، إضافة إلى الدورة الثانية عشرة (الحالية) بعد ترشحه عن محافظة يزد.

وقبل وصوله إلى البرلمان تولى منصب المدير العام للدفاع المدني لمحافظة يزد، وعمدة مدينة "بافق" التابعة للمحافظة، كما كان عضو المجلس (الحكومة المحلية) في المدينة ذاتها.

وتولى أيضًا منصب رئيس البيت الخيري في محافظة يزد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة علي بن أبي طالب بافق الخيرية.

وإضافة إلى صباغيان، قام عضو البرلمان الإيراني السابق عن التيار الإصلاحي مصطفى كواكبيان بتسجيل ترشحه للرئاسة لدى وزارة الداخلية.