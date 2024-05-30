"نائب مستقل" أول مرشح رسمي لانتخابات الرئاسة الإيرانية
سُجل عضو البرلمان الإيراني النائب المستقل، محمد رضا صباغيان، الخميس، كأول مرشح رسميًّا للانتخابات الرئاسية المبكرة في البلاد، بعد تحقيقه الشروط المطلوبة التي وضعتها لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الإيرانية.
وقالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن النائب المستقل عن محافظة يزد وسط إيران، محمد رضا صباغيان، سجل اسمه كمرشح مستقل في الانتخابات الرئاسية.
وصباغيان يبلغ من العمر 56 عامًا، وكان عضوًا في البرلمان في الدورتين العاشرة والحادية عشرة، إضافة إلى الدورة الثانية عشرة (الحالية) بعد ترشحه عن محافظة يزد.
وقبل وصوله إلى البرلمان تولى منصب المدير العام للدفاع المدني لمحافظة يزد، وعمدة مدينة "بافق" التابعة للمحافظة، كما كان عضو المجلس (الحكومة المحلية) في المدينة ذاتها.
وتولى أيضًا منصب رئيس البيت الخيري في محافظة يزد، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة علي بن أبي طالب بافق الخيرية.
وإضافة إلى صباغيان، قام عضو البرلمان الإيراني السابق عن التيار الإصلاحي مصطفى كواكبيان بتسجيل ترشحه للرئاسة لدى وزارة الداخلية.
وانطلقت صباح اليوم الخميس في مبنى وزارة الداخلية الإيرانية، عملية تسجيل أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة المقرر إجراؤها في الـ28 من يونيو/حزيران المقبل.
وطرح العديد من الأسماء المحتملة للترشح للانتخابات الرئاسية سواء من معسكر الإصلاحيين أو المعتدلين أو الأصوليين المتشددين.