صعود "اليمين المتطرف" في أوروبا يثير مخاوف من عودة "الإسلاموفوبيا"‎

تشكل أحزاب "اليمين المتطرف"، بعد أن تصدرت نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي، مؤخرًا، مصدر قلق للمسلمين، الذين تتجاوز أعدادهم الملايين في "القارة العجوز"، فيما يدعو مسؤولو المنظمات والهيئات الإسلامية رعاياهم إلى اللجوء للحكمة في التعامل مع المرحلة الحالية التي تشهد مخاوف من عودة "الإسلاموفوبيا".

كما تتخوف أوساط سياسية من خطر "اليمين المتطرف" على المسلمين، أو التضييق على المدارس الإسلامية وغلقها في الدول الأوروبية، وكذلك الجمعيات الإسلامية التي تقدم خدمات للاجئين والمهاجرين المسلمين، مع عدم السماح بإقامة مزيد من المساجد، أو ممارسة الشعائر الدينية الإسلامية في الأماكن العامة والشوارع والطرقات.

وشملت انتخابات البرلمان الأوروبي 27 دولة، وهي مجموع دول الاتحاد الأوروبي، الذي يصل تعداد سكانه إلى 450 مليون نسمة، بمشاركة نحو 360 مليون ناخب لهم حق الانتخاب لإيصال ممثليهم إلى مقاعد البرلمان في بروكسل.