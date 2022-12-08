بوريل: حرب أوكرانيا أظهرت افتقار الاتحاد الأوروبي لقدرات دفاعية "حيوية"

اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل، وأظهرت أنه يفتقر لقدرات "حيوية" للدفاع عن حدوده.

وقال جوزيب بوريل خلال مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه الحرب ضد أوكرانيا مثّلت إنذارا كبيرا للكثيرين منا.. ندرك أن مخزوناتنا العسكرية تستنفد بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".