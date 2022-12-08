بوريل: حرب أوكرانيا أظهرت افتقار الاتحاد الأوروبي لقدرات دفاعية "حيوية"
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن الحرب في أوكرانيا استنزفت مخزونات الأسلحة لدى التكتل، وأظهرت أنه يفتقر لقدرات "حيوية" للدفاع عن حدوده.
وقال جوزيب بوريل خلال مؤتمر دفاعي في بروكسل: "هذه الحرب ضد أوكرانيا مثّلت إنذارا كبيرا للكثيرين منا.. ندرك أن مخزوناتنا العسكرية تستنفد بسرعة بسبب سنوات من نقص الاستثمار".
وأضاف بوريل: "ندرك أننا نفتقر إلى قدرات دفاعية حيوية، نفتقر إلى القدرات التي نحتاجها للدفاع عن أنفسنا من مستويات تهديد أعلى.. نواجه تهديدات، تهديدات حقيقية، بالقرب منا ومن المحتمل أن تتفاقم".
وعززت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إنفاقها العسكري منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية، وأجّجت النزاع في شرق أوكرانيا عام 2014.
لكن بوريل شدد على أن أعضاء التكتل البالغ عددهم 27 دولة بحاجة إلى مواصلة زيادة الإنفاق وتعزيز مشترياتهم المشتركة واستثماراتهم في التقنيات لتعويض النقص.
وقال بوريل: "الخيار واضح بالنسبة لي، يجب أن نتعاون أكثر، على الجيوش الأوروبية أن تتعاون أكثر فيما بينها.. نحن بحاجة إلى مواصلة دعم أوكرانيا، نحن بحاجة إلى الاستمرار في تلبية الاحتياجات الحالية ونحتاج إلى البدء في الاستعداد للمستقبل".