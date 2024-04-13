محللون: الرد الإيراني المرتقب على إسرائيل "تمثيلية مفبركة"

محمد حامد

الراصد للأجواء المتعلقة بالرد الإيراني على إسرائيل، إثر حادث ضرب القنصلية في دمشق واغتيال قادة من الحرس الثوري الإيراني، لا يجد سوى كون ما هو قادم عبارة عن "تمثيلية" تم وضع حبكتها الدرامية بين واشنطن وطهران، لحفظ "ماء وجه" الأخيرة..

وهذا الأمر لا يعدُّ جديداً؛ فقد حدث قبل ذلك بالتنسيق بين أمريكا وإيران وبلسان الرئيس السابق دونالد ترامب، في عملية الرد الكارتوني على اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وبحسب تصريحات محللين ومتابعين لـ"إرم نيوز"، فإن الأدوات التي ستستخدم ما بين صواريخ باليستية ومسيرات إيرانية جاهزة، وحتى الممثلين المشاركين وضيوف الشرف فهم مستعدون، والسيناريوهات تم إعدادها عبر الوسطاء المباشرين وغير المباشرين، سواء كان الاستهداف المتفق عليه لإرضاء جمهور "الإيراني"، عبر طهران بشكل مباشر، وأيضاً من خلال "وكلاء".

وكانت مصادر إيرانية قالت إن طهران نقلت لواشنطن إنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على سفارتها في سوريا على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير، وأنها لن تتعجل.

ومتكئاً على "بندقية"، هاجم المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، إسرائيل.

ووُضعت البندقية على منصة خلال خلال خطبة ألقاها بمناسبة عيد الفطر، بعد أن قال في تدوينة سابقة على منصة "إكس": "عندما يهاجم الكيان الصهيوني قنصلية إيران في سوريا، فإن ذلك يوازي مهاجمة أراضينا. أخطأ الكيان الخبيث، ويجب أن يعاقب وسينال العقاب على ذلك".