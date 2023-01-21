كندا توافق على إعادة 6 نساء و13 طفلًا من مخيمات في سوريا

وقالت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، إنها "وافقت أخيرًا على قرار" يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيًا.

ومن المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية، خلال الأسابيع المقبلة، بشأن مصير الرجال الأربعة.

وتتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت خلال 4 سنوات، عددًا محدودًا من النساء والأطفال.

وبحسب منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لا يزال حوالي 30 كنديًا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.