تقرير: الولايات المتحدة لا تستطيع إسقاط الصواريخ فائقة السرعة

ورأت مجلة "ناشيونال إنترست" في تقرير نشرته، السبت، أن الولايات المتحدة باتت بحاجة ماسة إلى قرار في العام الجديد لبناء ونشر أسلحة هجومية تفوق سرعة الصوت ودفاعية ضد الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت بشكل كبير.

وأوضحت المجلة، أن الصين وروسيا قامتا باختبار تلك الصواريخ وإدخالها إلى الميدان، في حين أن الولايات المتحدة أجرت أول تجربة صاروخية ناجحة تفوق سرعة الصوت الشهر الماضي.

وقالت المجلة: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن الولايات المتحدة لم تنشر أي أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت حتى الآن، وأنظمة الدفاع الصاروخي الأمريكية الموجودة ليست قادرة بعد على إسقاط أسلحة خصومنا التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ما يجعل الولايات المتحدة معرضة بشدة للخطر في الوقت الحاضر".

وأشارت المجلة إلى تصريحات لوكيل وزارة البحث والهندسة الأمريكي السابق مايكل جريفين حذر فيها من "أن انتشار أنظمة أسلحة العدو بمدى عالمي يعني أن الولايات المتحدة لم تعد قادرة على افتراض أنها محصنة ضد تلك الهجمات".