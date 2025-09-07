أوكرانيا تعلن استهداف بنية تحتية نفطية روسية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أنه استهدف بنية تحتية لخط أنابيب نفط روسي، بالإضافة إلى مصفاة، حيث واصل استهداف منشآت الطاقة في الدولة المجاورة لتعطيل إمدادات القوات الروسية.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إنه تم استهداف جزء من خط أنابيب نفطي في منطقة بريانسك غربي روسيا.

وأعلنت هيئة الأركان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تسجيل عدة إصابات، واندلاع عدد من الحرائق في المنشأة ذات الأهمية الاستراتيجية لإمدادات الجيش الروسي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

ولم تؤكد روسيا حتى الآن وقوع هجوم على بنيتها التحتية لخطوط أنابيب النفط.

ويأتي ذلك بعدما استهدفت أوكرانيا مرارا خط أنابيب "دروجبا" الروسي، الذي يمر أيضا عبر بريانسك ويزود سلوفاكيا والمجر بالنفط، مما أدى إلى توترات مع الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، إن عمليات التسليم عبر خط الأنابيب إلى البلاد لم تتأثر بالهجمات الأوكرانية الأخيرة.

وأضاف سيارتو، عبر فيسبوك، أن "الهجوم الذي تم استهدافه على البنية التحتية للطاقة الروسية لا يؤثر على خط أنابيب دروجبا النفطي أو إمدادات النفط إلى المجر".

كما أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أنها شنت هجمات على مصفاة إلسكي النفطية في منطقة كراسنودار جنوبى روسيا.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لانفجارات زعم أنها تظهر الهجوم.

أخبار ذات علاقة تصعيد روسي يلوح في الأفق.. هل يدفع الغرب ثمن رهانه على أوكرانيا؟

وأعلن قسم إدارة الأزمات في منطقة كراسنودار، عبر منصة تليغرام، أن حطام طائرات مسيرة سقط في محيط المصفاة.

وأضاف أن حريقا اندلع في منشأة فنية وتم إخماده بسرعة.