إيران تنشر اعترافات لـ"عملاء موساد" خططوا لتفجير منشآت صناعية

بث التلفزيون الرسمي الإيراني، مساء الأربعاء، اعترافات قال إنها لعناصر اعترفوا بأنهم خططوا لتفجير منشآت صناعية في محافظة أصفهان وسط إيران.

ووفق تقرير التلفزيون الإيراني، فإن المعتقلين هم أربعة عناصر ينتمون لحزب الكوملة، أحد الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة، وجرى نقلهم من مركز في محافظة السليمانية في إقليم كردستان شمال العراق.

وأضاف التقرير أن "هؤلاء جرى نقلهم إلى جمهورية بوتسوانا في أفريقيا الجنوبية وقد تدربوا في قاعدة عسكرية على أيدي 20 ضابطاً من جهاز الموساد الإسرائيلي بهدف تفجير منشأة صناعية في محافظة أصفهان وسط إيران".

وأشارت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، إلى أن هؤلاء جرى اعتقالهم في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي من قبل جهاز الاستخبارات الإيراني".

وحزب الكوملة هو أحد أهم الأحزاب الكردية الرئيسية في إيران وتصفنه طهران على أنه "منظمة إرهابية"، ويتمركز في الأساس في جبال قرداغ القريبة من محافظة السليمانية في كردستان شمال العراق.

واتهمت إيران في السنوات الماضية، إسرائيل، بالوقوف وراء عمليات استهدفت منشآت نووية وعسكرية مختلفة في البلاد، بينما تلتزم تل أبيب الصمت عادة حيال تلك الاتهامات الإيرانية.

وتقول إسرائيل إنها ستواصل مساعيها وجهودها لوقف الأنشطة النووية الإيرانية "التي تهدف إلى حيازة أسلحة نووية"، كما شنت حملة مكثفة لثني الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة من إعادة إحياء اتفاق 2015 المبرم مع طهران حول البرنامج النووي الإيراني.