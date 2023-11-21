الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز تؤدي اليمين الدستورية

أدت الحكومة الإسبانية الجديدة برئاسة بيدرو سانشيز، اليمين الدستورية الثلاثاء، وضمت 22 حقيبة وزارية منها 12 وزيرة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسبانية.

وحافـظ سانشيز في تشكيلته الجديدة على معظم وزرائه المقربين السابقين، أبرزهم خوسي مانويل ألباريس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي العمالي الذي احتفظ بحقيبة الخارجية، ولوحظ إعطاء الزعيم الاشتراكي سانشيز وزنا كبيرا لمحيطه المقرب بعدما شكل الجهاز التنفيذي بالتحالف مع حزب "سومار" اليساري المتشدد، وبعد تأمين غالبية نيابية بالاتفاق مع الانفصاليين الكاتالونيين.

وتضمنت الحكومة، خمسة من حزب سومار بزعامة الشيوعية يولاندا دياز وزيرة العمل التي أبرم معها سانشيز اتفاقا وأعاد تعيينها، وإلى جانب مانويل ألباريس احتفظت وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا ووزيرة الدفاع مارغريتا روبلز ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا غوميز بمناصبهم. كما احتفظت وزيرة الاقتصاد الاشتراكية ونائبة رئيس الحكومة المنتهية ولايتها نادية كالفينو بحقيبتها، في انتظار انتخابها المحتمل رئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي في ديسمبر المقبل.