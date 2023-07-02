قتلى وجرحى إثر إطلاق نار جماعي في ماريلاند الأمريكية

قتِل 4 أشخاص وأصيبَ أكثر من 26 في إطلاق نار جماعي في حي بروكلين بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد.