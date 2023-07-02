قتلى وجرحى إثر إطلاق نار جماعي في ماريلاند الأمريكية
قتِل 4 أشخاص وأصيبَ أكثر من 26 في إطلاق نار جماعي في حي بروكلين بمدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، وفق ما أوردته وسائل إعلام أمريكية اليوم الأحد.
وأفادت شبكة "سي. إن. إن" الإخبارية الأمريكية نقلًا عن متحدث باسم شرطة بالتيمور بأن "أفراد شرطة موجودون في موقع حادث إطلاق نار جماعي"، وقع خلال الليل بالتوقيت المحلي في جنوب بالتيمور.
وقالت محطة "فوكس نيوز" الأمريكية إن "التقارير الأوَّلية تشير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات بحادث إطلاق النار في بالتيمور".