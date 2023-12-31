بولندا تفشل في العثور على أي أثر لصاروخ اخترق مجالها الجوي

أعلن الجيش البولندي إنهاء عملية بحث برية، السبت، بعد الفشل في العثور على أي أجزاء من جسم يشتبه بأنه صاروخ روسي قالت بولندا إنه اخترق مجالها الجوي صباح أمس الجمعة.

وكتبت قيادة العمليات في الجيش البولندي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في الساعة 3:00 بعد الظهر (14:00 بتوقيت غرينتش)، اكتمل تفتيش المنطقة المحددة... وكانت نتيجة البحث سلبية".