العالم
بولندا تفشل في العثور على أي أثر لصاروخ اخترق مجالها الجوي
أعلن الجيش البولندي إنهاء عملية بحث برية، السبت، بعد الفشل في العثور على أي أجزاء من جسم يشتبه بأنه صاروخ روسي قالت بولندا إنه اخترق مجالها الجوي صباح أمس الجمعة.
وكتبت قيادة العمليات في الجيش البولندي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في الساعة 3:00 بعد الظهر (14:00 بتوقيت غرينتش)، اكتمل تفتيش المنطقة المحددة... وكانت نتيجة البحث سلبية".
وأضافت "اكتملت الأنشطة العسكرية، ولا نخطط لإجراء المزيد من التحقق الميداني".
وقال مسؤولون في الجيش البولندي أمس الجمعة إن جسما ما انتهك المجال الجوي للبلاد من اتجاه حدودها مع أوكرانيا في الصباح قبل أن يخرج في غضون ثلاث دقائق من دخوله.
وكانت كييف أبلغت عن وقوع هجمات عديدة متزامنة على مدن مختلفة في أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة.