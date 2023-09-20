في ثاني موقف محرج لبرلين.. أوكرانيا ترفض استلام دبابات ألمانية

رفضت كييف تسلّم إرسالية من دبابات "ليوبارد 1" أرسلتها ألمانيا بعد اكتشاف أنها تعاني من عيوب، وفق ما ذكرته صحيفة "ذا تلغراف" البريطانية نقلاً عن مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

وقالت المجلة إن 10 دبابات أرسلتها ألمانيا من طراز "ليوبارد 1" تحتاج إلى صيانة، لكن لا يمكن لكييف إجراء ذلك بسبب نقص في المهندسين المدربين. ونتيجة لهذا، قالت كييف إنها ليست بحاجة إليها".

وكان الجيش الأوكراني قد لاحظ العيوب وقت استلام الدبابات في جنوب بولندا.

وأقرت برلين أن الدبابات لم تكن تعمل بشكل جيد، وأنها بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات قبل إرسالها إلى خطوط الجبهات وذلك بعدما أرسلت فنييها لفحصها.

ويعد هذا الموقف محرجًا لألمانيا، على أقلها أن هذه هي المرة الثانية التي تظهر فيها مشاكل تقنية بدباباتها.

والشحنة الأخيرة هي الدفعة الثانية من دبابات ليوبارد 1 من أصل 110، وكانت أوكرانيا قد ذكرت أن الدبابات العشر الأولى التي استلمتها، في تموز/يوليو، كانت تعاني من مشاكل تقنية خطيرة.

وكان الجنود الأوكرانيون قد تلقوا تدريبات مكثفة على "ليوبارد 1" خلال الربيع عندما أرسلت ألمانيا أيضا شحنة من "ليوبارد 2".

ومن غير الواضح إذا كانت المشاكل في الدبابات سببها البلى والتلف خلال التدريبات، لكنها ستثير تساؤلات حول قدرة ألمانيا على تزويد أوكرانيا بالأسلحة في كل مرحلة حرجة من مراحل هجومها المضاد.

يشار إلى أن كييف ضغطت مرارًا على ألمانيا لإرسال دبابات من طراز "ليوبارد 2"، قائلة إن هذا الطراز يعد حيويًا لعمليات اختراق خطوط الدفاع الروسية.

وترددت ألمانيا في البداية لخشيتها من أن يؤدي هذا الأمر إلى تصعيد الحرب، لكنها غيّرت موقفها في كانون الثاني من هذا العام.