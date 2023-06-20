زيارة بلينكن للصين تحرك حجراً في المياه الراكدة

رسمت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، ولاسيما بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، الاثنين، صورة تفاؤلية لمستقبل الدولتين، وتعهدات بحدوث مزيد من الاستقرار في المنطقة والعالم.

وتلاقت تصريحات مسؤولي البلدين في فكرة أن اللقاء بينهما أحرز تقدماً في الطريق الصحيح.

وفيما يشبه بتحريك حجر في المياه الراكدة، أكد جينبينغ أن الطرفين "أحرزا تقدماً على صعيد تحسين علاقاتهما الثنائية وتوصلا إلى أرضيات تفاهم، لكن من دون أن يحلا أياً من الخلافات الجذرية بينهما".

والتقى بلينكن شي في ختام زيارة استمرت يومين لبكين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال شي لبلينكن إنّ "الجانب الصيني أوضح موقفنا واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي".

وأضاف شي بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية إنّ "الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة"، معتبراً هذا الأمر "جيّداً".

وبعد المحادثات قال بلينكن "في كلّ اجتماع، شدّدتُ على أنّ المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي "لقد سمعت نفس الشيء من نظرائي الصينيين. كلانا متّفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا".