زيارة بلينكن للصين تحرك حجراً في المياه الراكدة
رسمت زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين، ولاسيما بعد لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، الاثنين، صورة تفاؤلية لمستقبل الدولتين، وتعهدات بحدوث مزيد من الاستقرار في المنطقة والعالم.
وتلاقت تصريحات مسؤولي البلدين في فكرة أن اللقاء بينهما أحرز تقدماً في الطريق الصحيح.
وفيما يشبه بتحريك حجر في المياه الراكدة، أكد جينبينغ أن الطرفين "أحرزا تقدماً على صعيد تحسين علاقاتهما الثنائية وتوصلا إلى أرضيات تفاهم، لكن من دون أن يحلا أياً من الخلافات الجذرية بينهما".
والتقى بلينكن شي في ختام زيارة استمرت يومين لبكين، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
وقال شي لبلينكن إنّ "الجانب الصيني أوضح موقفنا واتفق الجانبان على متابعة التفاهمات المشتركة التي توصلت إليها أنا والرئيس بايدن في بالي".
وأضاف شي بحسب مشاهد بثّتها القناة الصينية التلفزيونية الرسمية إنّ "الطرفين أحرزا تقدّماً وتوصّلا إلى أرضيّات تفاهم حول نقاط محدّدة"، معتبراً هذا الأمر "جيّداً".
وبعد المحادثات قال بلينكن "في كلّ اجتماع، شدّدتُ على أنّ المشاركة المباشرة والتواصل المستمر على المستويات العليا هما أفضل طريقة لإدارة الخلافات بمسؤولية وضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع".
وأضاف خلال مؤتمر صحافي "لقد سمعت نفس الشيء من نظرائي الصينيين. كلانا متّفق على الحاجة إلى استقرار علاقاتنا".
لكنّ بلينكن أكّد "وضوح رؤيته" بشأن الصين التي تدهورت علاقاتها مع الولايات المتحدة بشدة في السنوات الأخيرة، وأضاف "ليست لدينا أوهام بشأن تحديات إدارة هذه العلاقة. هناك الكثير من القضايا التي نختلف بشأنها بشدة".
وفي رفض منه لانتقادات وجّهتها الصين، أصر بلينكن أن الرئيس جو بايدن لا يسعى إلى "تقويض" اقتصاد الصين عبر حظر واشنطن الشامل لصادرات أشباه الموصلات.
وقال "نرغب برؤية النمو ونرغب برؤية النجاح في كل جزء من العالم بما في ذلك بالتأكيد الاقتصادات الكبرى مثل الصين (...) لكن في ذات الوقت، ليس من مصلحتنا تزويد الصين تكنولوجيا قد يتم استخدامها ضدنا".
وبحسب بلينكن فإنه "في الوقت الذي تنخرط فيه ببناء برنامج أسلحتها النووي بطريقة غامضة للغاية وعندما تقوم بانتاج صواريخ تفوق سرعة الصوت، وعندما تقوم باستخدام التكنولوجيا لأهداف قمعية، كيف سيكون من مصلحتنا توفير هذه التقنيات المحددة إلى الصين".
وفي حديث للصحافيين بعد فعالية بشأن المناخ في كاليفورنيا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن بلينكن "أدى عملاً رائعاً في زيارته إلى العاصمة الصينية.. نحن على المسار الصحيح".