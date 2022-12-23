سفير موسكو في واشنطن: علاقات أمريكا وروسيا في "عصر جليدي"

وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في ظل تداعيات الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من فرض عقوبات غربية.

ومثّل اتفاقان لتبادل السجناء مثالين نادرين للدبلوماسية الأمريكية الروسية الناجحة في 2022.

وبموجبهما أفرجت روسيا عن الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد ونجمة كرة السلة بريتني جرينر مقابل الروسي المدان بتهريب المخدرات كونستانتين ياروشينكو وتاجر السلاح فيكتور بوت.