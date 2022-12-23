سفير موسكو في واشنطن: علاقات أمريكا وروسيا في "عصر جليدي"
شبّه سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم الجمعة وضع العلاقات بين البلدين بأنها في "عصر جليدي".
وقال إن احتمالات حدوث صدام بين البلدين "مرتفعة"، وفقا لما نقلته عنه وكالة "تاس" الروسية الرسمية للأنباء.
ونقلت الوكالة عنه إنه من الصعب القول متى يمكن استئناف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل السجناء "فعالة" وستستمر.
وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود في ظل تداعيات الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا وما ترتب عليها من فرض عقوبات غربية.
ومثّل اتفاقان لتبادل السجناء مثالين نادرين للدبلوماسية الأمريكية الروسية الناجحة في 2022.
وبموجبهما أفرجت روسيا عن الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية تريفور ريد ونجمة كرة السلة بريتني جرينر مقابل الروسي المدان بتهريب المخدرات كونستانتين ياروشينكو وتاجر السلاح فيكتور بوت.