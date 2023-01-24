واقعة حرق المصحف.. هل تحرق أوراق انضمام السويد إلى "الناتو"؟

وفَّرت السويد سببًا إضافيًا جديدًا من "العيار الثقيل"، لأنقرة كي تضع المزيد من العراقيل أمام انضمامها إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، عبر السماح بإقامة تظاهرة في ستوكهولوم شهدت حرق نسخة من القرآن الكريم.

ومن المرجح أن حرق المصحف على يد السياسي اليميني المتشدد "راسموس بالودان"، الذي يحمل الجنسيتين السويدية والدنماركية، سيجعل ملف مفاوضات انضمام السويد لـ"الناتو" أكثر تعقيدًا، خاصة أن أنقرة كانت قد وضعت شروطًا للموافقة على الطلب السويدي حتى قبل الواقعة الأخيرة.

وكانت السويد تقدمت بطلب للانضمام إلى الناتو بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها تحتاج إلى موافقة عضو الحلف تركيا، التي كانت اشترطت على ستوكهولم تسليمها من وصفتهم بـ"إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني، وآخرين تتهمهم بـ"التورط في انقلاب 2016"، بحسب أنقرة.