"لوموند": الطائرات المسيرة حجر الزاوية بالترسانة العسكرية الأفريقية

باتت الطائرات المسيرة صفقة جديدة في الحروب الأفريقية وأدوات أساسية للصراعات الحديثة، تنتشر في أفريقيا، وتعمل على الإخلال بالتوازن في ساحات القتال، وفق ما أوردت صحيفة "لوموند" الفرنسية.

وجاء في تقرير للصحيفة، نقلا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن "الاستخدام الواسع للطائرات المسيرة يخلف أضرارا جانبية، فقد توفي أكثر من 300 نيجيري عن طريق الخطأ منذ 2017 في غارات بطائرات مسيرة، وكان الخطأ الأحدث في سلسلة طويلة وواحدا من أكثر الأخطاء دموية في 5 ديسمبر/كانون الأول، فقد قُتل 85 شخصاً كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشريف، في غارة جوية بطائرة مسيرة في قرية بولاية كادونا شمال نيجيريا".

وأفادت "لوموند" بأنّ "الطائرات المسيرة، التي كانت مخصصة منذ فترة طويلة لعمليات مكافحة الإرهاب التي تنفذها الجيوش الغربية، على وشك أن تصبح حجر الزاوية في ترسانات القارة الأفريقية العسكرية، ولا يزال استخدامها محدوداً مقارنة بمسارح الحرب في أوكرانيا أو الشرق الأوسط، لكنه ينمو ويغير بالفعل طريقة شن الحروب."

وأوضحت أنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، قامت أكثر من عشرين دولة أفريقية بتجهيز نفسها بهذه الطائرات، خاصة في شمال أفريقيا، ومؤخرا في منطقة الساحل الأفريقي، وتمتلك مصر 42 طائرة مسيرة مسلحة، وهو أكبر أسطول في القارة، وفقًا لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية آخر من قام بهذه الخطوة، إذ حصلت، في مايو/أيار، على ثلاث طائرات صينية من طراز سي أيتش 4 وتستخدمها للقتال ضد جماعة حركة 23 مارس المسلحة".