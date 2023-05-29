سيول تحث بيونغ يانغ على إلغاء خطتها لإطلاق قمر صناعي

حثت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، الاثنين، كوريا الشمالية على إلغاء خطتها لإطلاق قمر صناعي، وتعهدت بالتعاون مع المجتمع الدولي للرد على استفزازات من بيونغ يانغ.

جاء تعليق الوزارة في بيان أصدرته بعد ساعات من إعلان اليابان أن كوريا الشمالية أبلغتها بأنها ستطلق قمرا صناعيا في الفترة من 31 أيار/ مايو إلى 11 حزيران/يونيو، بحسب وكالة "رويترز".

وأعلنت اليابان أنها تلقت إخطاراً من كوريا الشمالية تبلغها فيه باعتزامها إطلاق قمر صناعي في الأسابيع المقبلة، بحسب متحدث في خفر السواحل الياباني.

ويعتقد مسؤولون يابانيون أن عملية الإطلاق تتعلق بصاروخ بالستي، وفق تغريدة لمكتب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على تويتر أشارت إلى "صاروخ بالستي تصفه (بيونغ يانغ) بأنه قمر صناعي"، بحسب "فرانس برس".