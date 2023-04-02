لافروف لبلينكن: غيرشكوفيتش ضبط متلبسا والقضاء سيحدد مصيره

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، إن الوزير سيرغي لافروف تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لمناقشة حبس مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان غيرشكوفيتش.

وأكد لافروف للوزير بلينكن أن "مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" ضبط متلبسا والقضاء سيحدد مصيره"، حسب بيان وزارة الخارجية الروسية.

ورفض لافروف "قيام المسؤولين في واشنطن ووسائل الإعلام الغربية بإثارة ضجة حول اعتقال غيرشكوفيتش، الذي كان يحاول جمع معلومات تشكل سرا من أسرار الدولة، وذلك بقصد واضح لإضفاء صبغة سياسية على هذه القضية"، حسب قوله.

وأكد لافروف أنه "تم إخطار السفارة الأمريكية في موسكو باحتجاز غيرشكوفيتش، وفقًا للإجراءات المعمول بها".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أنه "خلال المحادثة، تم التطرق أيضا إلى بعض القضايا ذات الطابع الثنائي".

وقضت محكمة روسية، يوم الخميس الماضي، بحبس مراسل صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إيفان غيرشكوفيتش، احتياطيًا لمدة شهرين.

وفتح جهاز الأمن الاتحادي الروسي قضية جنائية للاشتباه في التجسس ضد المواطن الأمريكي، إيفان غيرشكوفيتش، واتهمه بجمع معلومات مصنفة على أنها من أسرار الدولة عن مصنع عسكري.

وتصل عقوبة التجسس إلى السجن 20 عاما بموجب القانون الروسي.