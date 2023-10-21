مسؤول أمريكي ينفي تقارير عن تحويل ذخيرة من أوكرانيا إلى إسرائيل
نشرت صحيفة "بيزنس انسايدر" تقريرا يتناول الجدل القائم بشأن ما نشره موقع Axios الإخباري عن نية الولايات المتحدة تحويل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى إسرائيل، بعدما كان مقرراً إرسالها إلى أوكرانيا.
الصحيفة نفت تلك المعلومات على لسان مسؤول أمريكي، أكد لها أنه لا وجود لمثل هذا التحويل للذخيرة.
وكان موقع ذكر عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الوضع أن البنتاغون كان يخطط لإرسال إمدادات من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، في الأسابيع المقبلة، إلى إسرائيل، التي كانت قدمت طلباً مسبقاً للحصول على تلك الذخائر.
وقد أثارت تلك الأخبار مخاوف بشأن مخزونات الذخيرة؛ بسبب حاجة كل من إسرائيل وأوكرانيا إلى هذه الإمدادات الحيوية.
المسؤول الأمريكي أكد لصحيفة "بيزنس انسايدر" عدم صحة معلومات التحويل، وتحدى Axios أن يثبت ادعاءاته. ومع ذلك، لا يزال هذا الوضع يسلط الضوء على الضغط الذي يشكله كلا البلدين على مخزونات الذخيرة الأمريكية.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الخميس الماضي، لم يؤكد المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر الادعاءات التي نشرها موقع Axios، لكنه أعرب عن ثقته بقدرة الولايات المتحدة على دعم كل من أوكرانيا وإسرائيل فيما يتعلق باحتياجاتهما الدفاعية. ورددت وزارة الدفاع الأمريكية تصريحات رايدر عندما طلبت الصحيفة منها التعليق على الأخبار المتداولة.
وأكدت الصحيفة أن إمدادات الذخيرة أصبحت مسألة مثيرة للقلق، خاصة مع استمرار الدول الغربية في دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا، فقد حذر رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي من أن إمدادات الذخيرة تقترب من نقطة حرجة.
وكانت الولايات المتحدة قد بدأت مؤخراً إرسال شحنات من المساعدات العسكرية إلى إسرائيل، تشمل أنظمة دقيقة التوجيه، مثل ذخائر الهجوم المباشر المشترك، والقنابل ذات القطر الصغير، وذخائر المدفعية عيار 155 ملم. وفي الوقت نفسه، طلب الرئيس جو بايدن مساعدة مالية كبيرة من الكونغرس لكل من إسرائيل وأوكرانيا.
وقدمت الولايات المتحدة بالفعل أكثر من 44 مليار دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في عام 2022، حيث قامت بتزويدها بأنظمة مختلفة رفيعة المستوى، وكميات كبيرة من الذخيرة، كما تعمل الولايات المتحدة بنشاط على زيادة إنتاج الذخيرة لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن التقارير الأخيرة عن الذخائر الموجهة إلى إسرائيل ستشكل ضغطاً إضافياً على الولايات المتحدة لدعم شريكين دوليين منخرطين في صراعات مستمرة. علاوة على ذلك، إذا واصلت إسرائيل غزوها البري لغزة، فإن الطلب على الذخيرة قد يرتفع، ما يزيد من الضغط على المخزون الأمريكي المستنفد بالفعل.
المصدر: صحيفة "بيزنس انسايدر"