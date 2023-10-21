مسؤول أمريكي ينفي تقارير عن تحويل ذخيرة من أوكرانيا إلى إسرائيل

نشرت صحيفة "بيزنس انسايدر" تقريرا يتناول الجدل القائم بشأن ما نشره موقع Axios الإخباري عن نية الولايات المتحدة تحويل عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى إسرائيل، بعدما كان مقرراً إرسالها إلى أوكرانيا.

الصحيفة نفت تلك المعلومات على لسان مسؤول أمريكي، أكد لها أنه لا وجود لمثل هذا التحويل للذخيرة.

وكان موقع ذكر عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين مطلعين على الوضع أن البنتاغون كان يخطط لإرسال إمدادات من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، في الأسابيع المقبلة، إلى إسرائيل، التي كانت قدمت طلباً مسبقاً للحصول على تلك الذخائر.

وقد أثارت تلك الأخبار مخاوف بشأن مخزونات الذخيرة؛ بسبب حاجة كل من إسرائيل وأوكرانيا إلى هذه الإمدادات الحيوية.

المسؤول الأمريكي أكد لصحيفة "بيزنس انسايدر" عدم صحة معلومات التحويل، وتحدى Axios أن يثبت ادعاءاته. ومع ذلك، لا يزال هذا الوضع يسلط الضوء على الضغط الذي يشكله كلا البلدين على مخزونات الذخيرة الأمريكية.