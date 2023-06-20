برلين وبكين على طاولة واحدة في اختبار للعلاقات الثنائية

واختار المسؤول الصيني، الذي عُيّن رئيسًا للوزراء في آذار/ مارس، ألمانيا كوجهة لزيارته الرسمية الأولى في الخارج، والتي بدأت الإثنين بلقاء مع الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير.

والإثنين، شدّد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اللهجة خلال محادثاته مع المسؤول الصيني، إذ أكّد أنّ التعاون بين البلدين "يظلّ مهمًا ولكنّه تغيّر في السنوات الأخيرة"، وفقًا لتغريدات نشرتها المتحدّثة باسمه سيرستين غاميلين.

ويدير المستشار الألماني أولاف شولتس الثلاثاء، محادثات حكومية صينية ألمانية، بمشاركة أبرز الوزراء المسؤولين عن التعاون بين البلدين.

وتأخذ هذه المحادثات الثنائية، التي كانت شبه روتينية في عهد أنجيلا ميركل حتى نهاية العام 2021، بعدًا جديدًا، إذ يسعى شولتس إلى الابتعاد عن النهج البراغماتي للمستشارة السابقة والذي كان يتركّز بشكل أساسي على التجارة.

وعلى المستوى الاقتصادي، تعتمد برلين على تنويع شركائها "لتقليل المخاطر" المرتبطة باعتمادها المفرط على العملاق الآسيوي في القطاعات الإستراتيجية.

أمّا على المستوى الدبلوماسي، أسهمت التهديدات الصينية لتايوان والاتهامات الموجهة لبكين باضطهاد أقلية الأويغور وموقف الرئيس شي جين بينغ من الحرب الروسية الأوكرانية، في تعميق الهوّة بين برلين وبكين.

لكنها تؤكد أيضًا على الحاجة إلى الاستمرار في التعامل مع الصين على أنها "شريك" وجعلها تتعاون في القضايا الدولية مثل مكافحة تغير المناخ.

وخلال لقائه مع الرئيس الألماني الإثنين، أكّد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أن بلاده مستعدة للعمل مع ألمانيا للمساهمة في "الاستقرار والازدهار العالميين".