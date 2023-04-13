روسيا تتهم الغرب باستخدام أسلحة سيبرانية جديدة ضدها
أفاد جهاز المخابرات الروسية، اليوم الخميس، بأن الدول الغربية تستخدم أنواعًا جديدة من الأسلحة السيبرانية ضد روسيا، باستخدام البنية التحتية للشبكة في أوكرانيا.
وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي أنه "أثناء تحليل التهديدات الحاسوبية، تم الحصول على بيانات تشير إلى أن الولايات المتحدة ودول (الناتو) تستخدم الأراضي الأوكرانية لشن هجمات حاسوبية واسعة النطاق على المنشآت المدنية في روسيا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تحاول إخفاء دورها".
وأضاف البيان: "حاليًّا، يتم استخدام البنية التحتية لشبكة أوكرانيا من قبل وحدات العمليات السيبرانية الهجومية في الدول الغربية؛ ما يسمح لها باستخدام أنواع جديدة من الأسلحة السيبرانية السرية".
وأكدت المخابرات الروسية أنه "يتم تطوير الهجمات الإلكترونية بمشاركة مباشرة من البنتاغون".
وسجل الخبراء التقنيون منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، أكثر من خمسة آلاف هجوم قرصنة ضد البنية التحتية الحيوية لروسيا.
ويعد ضمان أمن المعلومات في روسيا إحدى المهام الرئيسة التي حددها الرئيس فلاديمير بوتين لجهاز الأمن الفدرالي نهاية فبراير.