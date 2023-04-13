روسيا تتهم الغرب باستخدام أسلحة سيبرانية جديدة ضدها

أفاد جهاز المخابرات الروسية، اليوم الخميس، بأن الدول الغربية تستخدم أنواعًا جديدة من الأسلحة السيبرانية ضد روسيا، باستخدام البنية التحتية للشبكة في أوكرانيا.

وجاء في بيان جهاز الأمن الروسي أنه "أثناء تحليل التهديدات الحاسوبية، تم الحصول على بيانات تشير إلى أن الولايات المتحدة ودول (الناتو) تستخدم الأراضي الأوكرانية لشن هجمات حاسوبية واسعة النطاق على المنشآت المدنية في روسيا"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تحاول إخفاء دورها".